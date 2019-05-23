Apple beta testlerine hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan iOS 13 üstünde çalışan teknoloji devi, diğer yandan mevcut iOS 12 sürümüne yenilikler katıp, hataları düzeltiyor. Cupertino merkezli şirket son olarak iOS 12.4 beta 2 güncellemesini yayınladı.
Cupertinolu teknoloji devi geçtiğimiz aylarda tanıtmış olduğu Apple Card'ı iOS 13 sürümüne bırakma niyetinde değil. iOS 12.3 güncellemesinin son büyük çaplı güncelleme olacağı düşünülürken, Apple iOS 12.4'ün testlerine başladı. Bu sürüm ile Apple Card'ın sisteme entegrasyonu sağlanıyor.
HANGİ APPLE CİHAZLARA YÜKLENEBİLİR?
Güncelleme ile ayrıca sistemde yaşanan sorunların da büyük bir bölümü çözülüyor. Eğer geliştirici hesabınız varsa; iOS 12.4'ün ikinci beta sürümünü Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.
iOS 12.4 Beta 2 alan modeller
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s
12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
11 inç iPad Pro
10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro
iPad (6. nesil)
iPad (5. nesil)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPod touch (6. nesil)
(Mynet)