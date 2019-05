Cupertinolu teknoloji devi geçtiğimiz aylarda tanıtmış olduğu Apple Card'ı iOS 13 sürümüne bırakma niyetinde değil. iOS 12.3 güncellemesinin son büyük çaplı güncelleme olacağı düşünülürken, Apple iOS 12.4'ün testlerine başladı. Bu sürüm ile Apple Card'ın sisteme entegrasyonu sağlanıyor.

HANGİ APPLE CİHAZLARA YÜKLENEBİLİR?

Güncelleme ile ayrıca sistemde yaşanan sorunların da büyük bir bölümü çözülüyor. Eğer geliştirici hesabınız varsa; iOS 12.4'ün ikinci beta sürümünü Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

iOS 12.4 Beta 2 alan modeller

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

12.9 inç iPad Pro (3. nesil)

12.9 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (1. nesil)

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad Air 2

iPad Air

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod touch (6. nesil)

(Mynet)