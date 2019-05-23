WhatsApp hakkında geçtiğimiz sene çıkan haberlerde, reklamların döneminin başlayacağı belirtilmişti. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in en başından beridir WhatsApp'a reklam alma hedefinin olduğu ifade edilmişti. Dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan mesajlaşma uygulamasında reklamların hangi tarihte aktif olacağı belli oldu. WhatsApp'ta reklam dönemi ne zaman başlayacak? WhatsApp kullanıcıları bu durumdan nasıl etkilenecek? İşte konu hakkındaki detaylar...
Facebook'un kanatları altındaki WhatsApp uzun yıllardır hayatımızda. Ancak şirketin bir türlü nereden para kazandığı keşfedilemedi. Zaman zaman uygulamanın paralı olabileceği konuşulsa da bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Geçen yıl yapılan duyurunun ardından WhatsApp reklam döneminin başlayacağı tarih belli oldu. Uygulamanın belirli kısımlarında reklamlar göreceğiz.
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