Facebook'un kanatları altındaki WhatsApp uzun yıllardır hayatımızda. Ancak şirketin bir türlü nereden para kazandığı keşfedilemedi. Zaman zaman uygulamanın paralı olabileceği konuşulsa da bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Geçen yıl yapılan duyurunun ardından WhatsApp reklam döneminin başlayacağı tarih belli oldu. Uygulamanın belirli kısımlarında reklamlar göreceğiz.