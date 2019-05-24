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'ye bir şok daha! Huawei telefonlarda artık kart yuvası olmayacak!

HUAWEİ'YE BİR ŞOK DAHA!
24 Mayıs 2019, Cuma Güncelleme : 14:11:41

için kötü haberler arka arkaya geliyor. Dün ortaya çıkan haberlerde 'nin Huawei ile iş birliğini kestiği ve sözleşmeleri dondurduğu belirtilmişti. Çoğu mobil cihazlarda kullanılan işlemcilerin temeli ARM'ye ait ve Huawei'nin kendi işlemcileri de ARM'nin temeline dayanıyor. Şimdi ise SD Association, Huawei ile olan ilişkilerini yaptırımlar sona erene kadar askıya aldı. Özetle Huawei yeni telefonlarında ve cihazlarında kart yuvası kullanamayacak.

Google, Intel, Qualcomm, , Microsoft, Panasonic'in ile iş birliğini sonlandırmasından sonra, Çinli teknoloji devini şoke edici yeni bir gelişme daha yaşandı. Yeni Huawei ürünlerinde kart yuvası bulunamayacak.

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