Huawei için kötü haberler arka arkaya geliyor. Dün ortaya çıkan haberlerde ARM'nin Huawei ile iş birliğini kestiği ve sözleşmeleri dondurduğu belirtilmişti. Çoğu mobil cihazlarda kullanılan işlemcilerin temeli ARM'ye ait ve Huawei'nin kendi işlemcileri de ARM'nin temeline dayanıyor. Şimdi ise SD Association, Huawei ile olan ilişkilerini yaptırımlar sona erene kadar askıya aldı. Özetle Huawei yeni telefonlarında ve cihazlarında microSD kart yuvası kullanamayacak.
Google, Intel, Qualcomm, ARM, Microsoft, Panasonic'in Huawei ile iş birliğini sonlandırmasından sonra, Çinli teknoloji devini şoke edici yeni bir gelişme daha yaşandı. Yeni Huawei ürünlerinde microSD kart yuvası bulunamayacak.