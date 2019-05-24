Trump dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Huawei Technologies'e yönelik şikayetlerinin bir ABD-Çin ticaret anlaşması çerçevesinde çözülebileceğini ifade etti.

"HUAWEI'NİN BİR ŞEKİLDE ANLAŞMANIN İÇİNE DAHİL EDİLMESİ OLASI"

"Huawei'nin ne yaptığına, genel güvenlik durumu, askeri durum açısından baktığınızda, çok tehlikeli olduğunu görüyorsunuz" diye konuşan Trump, "Eğer Çin ile bir anlaşma yaparsak, Huawei'nin de bir şekilde anlaşmanın içine dahil edilmesi olası" dedi.

Trump, Çin ile yakın bir zamanda ticaret anlaşmasına varılması için "hâlâ iyi bir olasılık" olduğunu vurguladı.