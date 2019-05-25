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12.3.1 güncellemesini yayınlandı! iOS 12.3.1'le 'da ne değişiyor? Bu iPhone'ların fişi çekiliyor!

APPLE İOS 12.3.1 GÜNCELLEMESİNİ YAYINLANDI!
25 Mayıs 2019, Cumartesi Güncelleme : 12:19:50

yeni nesil üstünde çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan da mevcut iOS 12 için güncellemeler yayınlıyor. Yaklaşık bir buçuk hafta önce iOS 12.3 güncellemesi , iPad ve iPod touch için çıkmıştı. Bu güncellemeyle birlikte TV uygulamasındaki yenilikler ve AirPlay 2 olmuştu. Cupertino merkezli teknoloji devi şimdi de iOS 12.3.1 güncellemesini yayınladı. 12.3'ten kısa süre sonra gelen 12.3.1 ne içeriyor? Apple neden acil yayınladı? İşte detaylar...

Yeni güncelleme tüm cihazlarda indirilebilir durumda. Güncellemeye erişmek için, Ayarlar > Genel > Yazılım yolunu takip ederek güncellemeyi indirmeniz yeterli. Eğer herhangi bir güncelleme göremiyorsanız panik yapmaya gerek yok. 12.3.1 tüm cihazlara dağıtılmasına rağmen yayılması biraz zaman alabiliyor.

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