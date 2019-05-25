Yeni güncelleme tüm cihazlarda indirilebilir durumda. Güncellemeye erişmek için, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip ederek güncellemeyi indirmeniz yeterli. Eğer herhangi bir güncelleme göremiyorsanız panik yapmaya gerek yok. iOS 12.3.1 tüm cihazlara dağıtılmasına rağmen yayılması biraz zaman alabiliyor.