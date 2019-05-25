Apple iOS 12.3.1 güncellemesini yayınlandı! iOS 12.3.1'le iPhone'da ne değişiyor? Bu iPhone'ların fişi çekiliyor!
Apple yeni nesil iOS üstünde çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan da mevcut iOS 12 için güncellemeler yayınlıyor. Yaklaşık bir buçuk hafta önce iOS 12.3 güncellemesi iPhone, iPad ve iPod touch için çıkmıştı. Bu güncellemeyle birlikte TV uygulamasındaki yenilikler ve AirPlay 2 olmuştu. Cupertino merkezli teknoloji devi şimdi de iOS 12.3.1 güncellemesini yayınladı. 12.3'ten kısa süre sonra gelen 12.3.1 ne içeriyor? Apple neden acil güncelleme yayınladı? İşte detaylar...
Yeni güncelleme tüm cihazlarda indirilebilir durumda. Güncellemeye erişmek için, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip ederek güncellemeyi indirmeniz yeterli. Eğer herhangi bir güncelleme göremiyorsanız panik yapmaya gerek yok. iOS 12.3.1 tüm cihazlara dağıtılmasına rağmen yayılması biraz zaman alabiliyor.
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