Huawei CEO'su Ken Hu yaptığı konuşmada, bu sürecin küresel tedarik zincirine verdiği zararın adil rekabeti tehlikeye attığını söyledi. Bunun ortak bir problem olarak görülmesi gerektiğinin altını çizen Ken Hu, gelecekte başka şirketlerin de zarar görebileceğini söyledi.

Sektör olarak teknolojik inovasyonu ve daha güçlü bir ekonomik büyümeyi teşvik edecek bir ekosisteme ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Ken Hu, "Avrupa'da, akıllı telefon kullanıcılarının yaklaşık dörtte üçü Android tabanlı akıllı telefonları tercih ediyor. Huawei bu pazarın yaklaşık %20'sini oluşturuyor. Dikkatsizce alındığını düşündüğümüz bu kararlar, Avrupa'daki tüketicilere ve işletmelere büyük ölçüde zarar verebilir" dedi.

TİCARETTE VE TEKNOLOJİ DUVARLAR OLMAMALI

Konferansın gerçekleştiği alanda daha önce Berlin Duvarı'nın bulunduğunu söyleyen Ken Hu, "Artık başka duvarlar görmek, başka kötü deneyimler yaşamak istemiyoruz. Ticaret açısından da teknoloji açısından da yeni bir duvar inşa etmek istemiyoruz.

ARM SORUNUNUN ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUZ

Huawei, ARM iş birliğinin askıya alınmasına dair de bir açıklama yaptı. Huawei'nin çip tasarımı ve üretimindeki iş ortaklarından ARM ile olan sorunun kısa süre içinde çözüleceğine inandığını açıklayan şirketten yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi. "Ortaklarımızla olan yakın ilişkilerimize değer veriyoruz, ancak politik kararların bir sonucu olarak bazı kararların sağlıklı şekilde alınamadığını görüyoruz. Bu üzücü durumun çözülebileceğinden eminiz. Bizim önceliğimiz, küresel teknolojiyi müşterilerimize ulaştırmak ve bu bakış açısıyla yolumuza devam edeceğiz."