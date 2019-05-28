Instagram her geçen gün kendini geliştiriyor ve yeni yetenekleri bünyesine katıyor. Geliştirici ekip kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve esnek hale getirmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Ancak yaşanan son bir gelişme Instagram'ın güvenliği konusunda bir takım tartışmalara yol açtı.