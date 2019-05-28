WhatsApp'la birlikte Facebook çatısı altında yer alan Instagram'da kullanıcı şifreleriyle alakalı şoke eden bir gelişme yaşandı. Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da kullanıcı şifre bilgilerinin şirket çalışanlarının erişimine açık olduğu tespit edildi. İşte konuyla ilgili detaylar...
Instagram her geçen gün kendini geliştiriyor ve yeni yetenekleri bünyesine katıyor. Geliştirici ekip kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve esnek hale getirmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Ancak yaşanan son bir gelişme Instagram'ın güvenliği konusunda bir takım tartışmalara yol açtı.