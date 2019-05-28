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'da şifre şoku! Milyonlarca kullanıcının parola bilgisi...

INSTAGRAM'DA ŞİFRE ŞOKU!
28 Mayıs 2019, Salı Güncelleme : 13:43:04

'la birlikte çatısı altında yer alan 'da kullanıcı şifreleriyle alakalı şoke eden bir gelişme yaşandı. Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da kullanıcı şifre bilgilerinin şirket çalışanlarının erişimine açık olduğu tespit edildi. İşte konuyla ilgili detaylar...

her geçen gün kendini geliştiriyor ve yeni yetenekleri bünyesine katıyor. Geliştirici ekip kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve esnek hale getirmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Ancak yaşanan son bir gelişme Instagram'ın güvenliği konusunda bir takım tartışmalara yol açtı.

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