Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptı! Kameralar o anı görüntüledi

Fırlatmanın hemen ardından araca havada yıldırım çarptı. Yetkililerden gelen açıklamada, "Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketi bugün, yerel saat ile 09:23'te Plesetsk Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı" denildi. Daha sonra rokete yıldırım çarptığı, roketin bu olayda zarar görmediği ve başarılı şekilde hedefine ilerlediği belirtildi.

OLASI SORUNLARI ÖNCEDEN ÖNGÖRÜP ÖNLEM ALIYORLAR

Bu türden araçları yapan mühendisler, atmosferden çıkış süresince yaşanabilecek olan olası sorunları önceden öngörüp ona göre hareket ediyorlar. Bu roketi de olası yıldırım çarpmalarından ve atmosferdeki aşırı sürtünmeden koruyacak bir kaplama muhtemelen yapılmıştır.

Soyuz roketleri, önümüzdeki dönemde de Rus uzay çalışmaları ve kozmonotların taşınması için kullanılmaya devam edecek. (Webtekno)

Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptı