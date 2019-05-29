Birçok kullanıcı uyurken müzik dinliyor ve bu durum gece sonunda telefonun pil seviyesinin çabuk tükenmesine yol açıyor. Spotify'ın otomatik kapatma özelliği ise bu sorunu çözüme kavuşturmak için iyi bir seçenek. Kullanıcılar tarafından oldukça sevilen bu özellik nihayet Android cihazlara da geliyor.

SÜREYİ BELİRLİYORSUNUZ

Söz konusu özellikle beraber müziğin ne kadar süre çalacağını belirleyebiliyorsunuz

5, 10, 15, 30, 45 ve 60 dakika gibi seçenekler sonunda dinlediğiniz şarkılar seçtiğiniz sürenin ardından sonlandırılıyor. Bununla beraber parça bitiminden sonra duraklatma yapabiliyorsunuz.

Android cihaza sahip çoğu Spotify kullanıcısı bu özelliğe erişebiliyor. Eğer bir Android cihazınız varsa ve Spotify kullanıyorsanız şarkının ekranına giriş yapıp sağ üst köşede yer alan üç noktaya tıklayarak otomatik kapatma özelliğini aktif edebilirsiniz. (Hürriyet)