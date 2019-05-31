Geçtiğimiz haftadan beridir Huawei'nin ismi sıklıkla gündeme geliyor. ABD'nin Huawei hakkında yaptırım kararı almasından sonra ilginç gelişmeler yaşanmış (Bu karar daha sonra ABD tarafından 90 gün boyunca geçici olarak ertelendi), Google başta olmak üzere bazı teknoloji devlerinin Huawei ile olan iş birliklerinde sıkıntılar yaşanmıştı. Şimdi yeni dikkat çekici bir olay daha yaşandı. Bilindiği üzere Huawei'nin üst düzey modeli Mate 20 Pro, beta aşamasında Android Q'nun listesinden çıkarılmıştı. Ancak Mate 20 Pro yeniden beta listesine dahil edildi.

GEREKLİ DOSYALAR SİTEDEN İNDİRLEBİLİR!

Android'in geliştirici sitesine girince listede Huawei Mate 20 Pro yer alıyor ve beta sürümünü yüklemek için gerekli dosyalar da siteden indirilebiliyor. Bu durum çeşitli internet topluluklarında dile getirildi, yapılan yorumlarda olumlu bir gelişme olduğu belirtildi. Bazı kullanıcılar ise bu gelişme için 90 günlük geçici erteleme kararının etkili olduğunu söylüyor.

SD Birliği de, Huawei'yi liste dışı bırakmıştı, ancak kısa süre önce SD Birliği, Huawei'yi yeniden şirketler listesine dahil etti. Bununla birlikte diğer iki organizasyon JEDEC ve Wi-Fi Birliği de Huawei'yi tekrardan listeye ekledi. ARM, Intel, Qualcomm, Microsoft ve Panasonic ise şu anda sessizlik içinde.