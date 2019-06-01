Samsung, Galaxy Note 10 ile birlikte kullanıcılarına bir sürpriz daha yaparak yeni akıllı saatlerini de görücüye çıkarmayı planlıyor. Son olarak Galaxy Watch ve Galaxy Active model saatlerini satışa sunan ve kullanıcılardan ilgi gören Samsung'un bu kez Galaxy Watch modellerini yenilemesi bekleniyor.

ÖZELLİKLERİ NE OLACAK?

Samsung'a yakın kaynaklardan biri olan SamMobile'ın iddiasına göre, Galaxy Watch'ın varisi, Wi-Fi / Bluetooth seçenekleri için SM-R820 ve SM-R830, LTE sürümleri için SM-R825 ve SM- R835 model isimlerine sahip olacak. Galaxy Watch'da olduğu gibi iki model seçeneği söz konusu olsa da, Samsung'un aynı boyut seçeneklerine (42mm ve 46mm) bağlı kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

Son olarak ABD için SM-R827 ve SM-R837 model numaraları ile 5G sürümünün sunulması da mümkün. (Hürriyet)