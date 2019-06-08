Çinli Huawei ile ilişkilerini askıya alan dünyanın teknoloji devlerine bir yenisi daha eklendi. Sosyal ağ Facebook da Huawei’ye karşı harekete geçti. Buna göre artık Huawei markalı telefonlarda Facebook’un yanısıra WhatsApp ve Instagram uygulamaları artık ön yüklü olarak gelmeyecek.
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının tam ortasında kalan Huawei'ye bir darbe de dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook'tan geldi.
Çinli teknoloji şirketi Huawei'ye karşı harekete geçen şirketlere Facebook da eklendi.