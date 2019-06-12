WhatsApp'ın bu özelliklerini hayatınızı kolaylaştıracak! WhatsApp'ın az bilinen muhteşem özellikleri!
WhatsApp artık günlük hayatın bir parçası haline geldi. Dünya üzerinde milyonlarca insan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kullanıyor. Her gün WhatsApp üzerinden binlerce mesaj ve medya dosyası gönderiliyor. Facebook çatısı altında yer alan uygulama üzerinde ise değişiklikler yapılıyor ve kullanım daha esnek hale getiriliyor. Uygulamanın son beta sürümünde yeni özellikler ortaya çıktı. WhatsApp, sesli mesaj formatı olarak Opus'u kullanıyor fakat bu format çoğu uygulama tarafından desteklenmiyor. WhatsApp, Opus dosyalarını M4A (AAC codec) formatında dışarı çıkararak sorunu çözmüş durumda. Bununla birlikte toplu fotoğraf gönderiminde de yeniliğe imza atıldı. Bunlar madalyonun bir yanında bulunuyor. Diğer tarafında ise WhatsApp'ın pek fazla bilinmeyen mevcut muhteşem özellikleri var. Sizler için bu özellikleri listeledik.
WhatsApp ilk günden bu yana kadar oldukça gelişti. Her yeni sürümle birlikte yeni yetenekleri de bünyesine ekliyor. Ancak WhatsApp'ın çok az bilinen harika bazı özellikleri var. Çoğu kişinin habersiz olduğu bu özellikler işinizi oldukça kolaylaştıracak ve WhatsApp kullanımında size yardımcı olacak. Neler olduğuna birlikte bakalım.