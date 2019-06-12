WhatsApp ilk günden bu yana kadar oldukça gelişti. Her yeni sürümle birlikte yeni yetenekleri de bünyesine ekliyor. Ancak WhatsApp'ın çok az bilinen harika bazı özellikleri var. Çoğu kişinin habersiz olduğu bu özellikler işinizi oldukça kolaylaştıracak ve WhatsApp kullanımında size yardımcı olacak. Neler olduğuna birlikte bakalım.