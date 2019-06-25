Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp çıtayı her geçen gün biraz daha yukarı taşıyor ve yaptığı yeniliklerle rakiplerinin önüne geçiyor. Şimdiye kadar genelde WhatsApp yeni özellikleri ve uygulamada gerçekleşen değişikliklerle gündeme geliyordu. Fakat dünya üzerinde yaklaşık 1.5 milyar kullanıcısı bulunan bir mesajlaşma sisteminin de zorlukları var. WhatsApp yeni kararlar almak zorunda kaldığını açıkladı. Bundan sonra şirket kullanıcılar için yasal işlem başlatabilecek. Peki neden böyle bir gelişme yaşandı? WhatsApp kullanıcıları neden dava edilebilecek? İşte konuyla ilgili detaylar...
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil aldığı karar ile gündemde.
1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.
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