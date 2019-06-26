Playstation 4 (PS4) kullanıcıları içerisinde ücretli PSN Plus üyelerine özel temmuz özel ücretsiz oyunları resmen açıklandı.

PLAYSTATION PLUS ÜCRETSİZ OYUNLARI

PES 2019: Buna göre Playstation Plus üyelerine özel olmak koşuluyla PS4 temmuz ayı ücretsiz oyunları Futbol tutkunlarının takip ettiği 2 büyük devden biri olan KONAMI'nın ürettiği PES 2019 oldu.

HORİZON CHASE TURBO: Diğer Playstation Plus ücretsiz oyunu ise Horizon Chase Turbo oldu. Bu oyun da yarış tutkunlarının deyim yerindeyse bayılacağı bir oyun olarak PS4 kullanıcılarını temmuz ayında mest edecek ve ücretsiz olarak PS4'lerine kurabilecekler.

RESMİ HESAPTAN AÇIKLANDI

Playstation aylık ücretsiz oyunları resmi instagram hesabı playstationtr'den açıklandı.

TOPLAM DEĞERİ 268 TL!

PES 2019 179 TL ve Horizon Chase Turbo 89 TL olmak üzere toplam değeri 268 TL olan bu iki oyunu PSN Plus kullanıcıları ücretsiz edinebilecek.