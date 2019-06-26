Bilindiği üzere WhatsApp yeni bir özelliği kullanıcılara sunmadan önce beta platformunda test eder. Bu yüzden beta sürümleri yeni özellikler hakkında en güvenilir kaynaktır. WhatsApp Android betada yeni bir özellik ortaya çıktı. WhatsApp fotoğraf veya görsel göndermeyi kolaylaştıran, netleştiren yeni bir değişikliği test ediyor.