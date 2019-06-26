WhatsApp Android kullanıcıları için büyük bir değişiklik yapmak üzere! Android telefon sahipleri WhatsApp'ta...
Her gün nerdeyse WhatsApp'la ilgili yeni bir detay, yeni bir gelişme ortaya çıkıyor. Gencinden yaşlısına kadar milyonlarca insanın kullandığı WhatsApp'ın Android sürümüne yeni bir özellik geleceği ortaya çıktı. Söz konusu özellik fotoğraf göndermeyi daha da kolaylaştırıyor. Biraz daha açıklayıcı olursak, aslında fotoğrafı doğru kişiye gönderdiğinizden emin olmayı sağlıyor. Şimdilik bu özellik WhatsApp Android beta sürümünde test ediliyor. Neler olduğuna daha yakından bakalım.
Bilindiği üzere WhatsApp yeni bir özelliği kullanıcılara sunmadan önce beta platformunda test eder. Bu yüzden beta sürümleri yeni özellikler hakkında en güvenilir kaynaktır. WhatsApp Android betada yeni bir özellik ortaya çıktı. WhatsApp fotoğraf veya görsel göndermeyi kolaylaştıran, netleştiren yeni bir değişikliği test ediyor.