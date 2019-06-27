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Boeing 'lerde yeni hata tespit edildi

BOEİNG 737 MAX'LERDE YENİ HATA TESPİT EDİLDİ
27 Haziran 2019, Perşembe Güncelleme : 15:53:23

AA

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ve Etiyopya'da meydana gelen kazaların ardından uçuşları durdurulan "Boeing " tipi uçaklarda yaptığı teknik incelemelerde yeni bir güvenlik riskinin varlığını tespit etti.

Bloomberg'de yer alan habere göre, FAA yaptığı uçuş simülasyonlarında, B737'lerin uçuş bilgisayarındaki veri işleme hatasının, uçağın, pilotların kontrolü dışında irtifa kaybetmesine yol açabileceğini belirledi.

FAA, Boeing'den söz konusu hatayı giderecek tasarım değişikliklerini yapmasını istedi.

Hatanın her ne kadar daha önce yaşanan iki kazaya yol açan "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol yazılımıyla ilgisi bulunmadığı belirtilse de diğer kazalarda olduğu gibi kontrol dışı dalışlara yol açabileceği ifade edildi.

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