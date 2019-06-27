Bloomberg'de yer alan habere göre, FAA yaptığı uçuş simülasyonlarında, B737'lerin uçuş bilgisayarındaki veri işleme hatasının, uçağın, pilotların kontrolü dışında irtifa kaybetmesine yol açabileceğini belirledi.

FAA, Boeing'den söz konusu hatayı giderecek tasarım değişikliklerini yapmasını istedi.

Hatanın her ne kadar daha önce yaşanan iki kazaya yol açan "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol yazılımıyla ilgisi bulunmadığı belirtilse de diğer kazalarda olduğu gibi kontrol dışı dalışlara yol açabileceği ifade edildi.