ABD'li teknoloji devi Google, kullanıcıların konum geçmişine ve internet aktivitelerine dair verilerin otomatik silinmesini mümkün kılacak.
ABD'li teknoloji devi Google, kullanıma sunacağı yeni özellik sayesinde kullanıcıların konum geçmişine ve internet aktivitelerine dair verilerin otomatik silinmesine izin verecek.
Teknoloji haberleri sitesi The Verge'nin haberine göre, Google, mayıs ayında duyurduğu kullanıcıların konum ve aktivite verilerini otomatik silmeye imkan tanıyan yeni özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
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