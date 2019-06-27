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isteyen kullanıcılarının verilerini otomatik silecek

GOOGLE İSTEYEN KULLANICILARININ VERİLERİNİ OTOMATİK SİLECEK
27 Haziran 2019, Perşembe Güncelleme : 10:50:15

AA

ABD'li teknoloji devi , kullanıcıların konum geçmişine ve internet aktivitelerine dair verilerin otomatik silinmesini mümkün kılacak.

ABD'li teknoloji devi , kullanıma sunacağı yeni özellik sayesinde kullanıcıların konum geçmişine ve internet aktivitelerine dair verilerin otomatik silinmesine izin verecek.

Teknoloji haberleri sitesi The Verge'nin haberine göre, Google, mayıs ayında duyurduğu kullanıcıların konum ve aktivite verilerini otomatik silmeye imkan tanıyan yeni özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

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