Whatsapp bağlantı hatası kullanıcıların karşısına sık sık çıkan sorunlar arasında bulunuyor. Konuyla ilgili merak edilen ve bilinen tüm çözüm yöntemlerini sizler için hazırladık.

WHATSAPP BAĞLANTI HATASI NEDEN OLUR?

Whatsapp bağlantı hatasının gerçekleşmesinin başlıca sebebi mobil verilerin çekiminin uygulama tarafından algılanmaması oluyor. Bununla ilgili belli başlı geçici çözümler bulunuyor. Peki, Whatsapp bağlantı hatası nasıl düzeltilir? İşte detaylar…

WHATSAPP BAĞLANTISI HATASI NASIL DÜZELTİLİR?

Whatsapp bağlantı hatası düzeltme ile ilgili belli başlı çözüm yöntemleri bulunmaktadır. Bununla ilgili Whatsapp'ın kendi uygulanmasını isteği bir çözüm yöntemi mevcut:

'Çoğu bağlantı sorunu aşağıdakileri uygulayarak çözülebilir: Telefonunuzu yeniden başlatın ya da kapatın ve açın. WhatsApp'ı Google Play'deki en son sürümüne güncelleyin.

Telefonunuzda Ayarlar > Ağ ve İnternet > Uçak modu'nu açın ve kapatın.'

VPN KULLANIYORSANIZ…

Whatsapp bağlantı hatasının bir diğer nedeni VPN kullanımı olabiliyor. Proxy veya VPN gibi hizmetler Whatsapp tarafından desteklenmemesinden dolayı problem oluşabiliyor.