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Dolandırıcılar sahte site ve Adwords'le 28 milyon dolarlık kripto para çaldı!

DOLANDIRICILAR 28 MİLYON DOLARLIK KRİPTO PARA ÇALDI!
4 Temmuz 2019, Perşembe Güncelleme : 12:31:50

SABAH İNTERNET

Kripto paralar hackerların ve dolandırıcıların hedefinde bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda ve aylarda çalınan kripto paralar hakkında birçok haber ortaya çıktı. Yetkililer veya hacker gruplarının peşine düşüyor. 28 milyon dolar değerindeki çalınan 'in izini süren yetkiler, eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi ve bazı kişileri tutukladı.

Europol, Eurojust gibi birçok kurumun dahil olduğu ve 14 ay boyunca, küresel olarak süren geniş çaplı bir soruşturmanın neticesinde, farklı yerlerde baskınlar gerçekleştirildi. Polisin açıklamasına göre tutuklananların yaşı 19 ve 37 arasında. Dolandırıcılar, Blockchain.com da dahil olmak üzere popüler kripto para birimi takasları için sahte web siteleri oluşturdu. Sahte takas siteleri üzerinden kullanıcıları kandırarak, tuzağa düşürdüler.

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