Europol, Eurojust gibi birçok kurumun dahil olduğu ve 14 ay boyunca, küresel olarak süren geniş çaplı bir soruşturmanın neticesinde, farklı yerlerde baskınlar gerçekleştirildi. Polisin açıklamasına göre tutuklananların yaşı 19 ve 37 arasında. Dolandırıcılar, Blockchain.com da dahil olmak üzere popüler kripto para birimi takasları için sahte web siteleri oluşturdu. Sahte takas siteleri üzerinden kullanıcıları kandırarak, tuzağa düşürdüler.