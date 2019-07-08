Son aylarda kullanıcıları etkilemek ve bir anlamda reklam çiftlikleri aracılığıyla para kazanmak için tasarlanan sahte Google Play Store uygulamaları ile ilgili bir çok haber ve hazırlanmış güvenlik raporu gördük. Bunlardan en son olanı ise CSIS Security Group'un raporu ve sonuçları oldukça ciddi. Samsung telefonları için umut vaat eden yeni güncellemeleri almak için mağazada yer alan sahte bir uygulamanın, 10 milyondan fazla kullanıcı tarafından yüklendiğini ortaya koyuyor. Updates for Samsung adlı uygulamanın yüklendikten sonra sizi güncellemeleri almak için reklam karşılığı para alan bir siteye yönlendiriyor.