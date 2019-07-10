WhatsApp'ta kullanımın daha esnek ve daha iyi hale getirilmesi için geliştirmeler yapılıyor. Mesajlaşma uygulaması yeni özelliklerle donatılıyor. Yenilikler en başta WhatsApp Android beta veya WhatsApp iOS beta sürümünde test edilip, daha sonra tam sürüme aktarılıyor. Buraya kadar her şey güzel gibi görünse de, WA Beta Info sitesine göre aslında buzdağının görünmeyen yüzü bu şekilde değil. Sitenin editörü WhatsApp'ın hatalarını ve eksik işlevselliğini gündeme getirdi, rakiplerinin arkasında kaldığını belirtti. WhatsApp'ın sinir edici eksileri olduğunu belirtti.
WA Beta Info sitesi WhatsApp'a gelecek olan yenilikleri duyuran ve haber kaynağı olarak kullanılan, en bilinen sitelerden biri. Birçok haber sitesi, WhatsApp gelişmelerini WA Beta Info'dan takip ediyor. Popüler mesajlaşma uygulamasıyla bu kadar içli dışlı olan WA Beta Info'nun editörü geçtiğimiz günlerde yayınladığı yazıyla, WhatsApp'ı eleştiri yağmuruna tuttu.