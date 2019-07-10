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'ın sinir edici yanı var! 'ın eksi kısımları nedir? Neler şikayet edildi?

WHATSAPP'IN SİNİR EDİCİ YANI VAR!
10 Temmuz 2019, Çarşamba Güncelleme : 13:55:21

'ta kullanımın daha esnek ve daha iyi hale getirilmesi için geliştirmeler yapılıyor. Mesajlaşma uygulaması yeni özelliklerle donatılıyor. Yenilikler en başta beta veya WhatsApp beta sürümünde test edilip, daha sonra tam sürüme aktarılıyor. Buraya kadar her şey güzel gibi görünse de, sitesine göre aslında buzdağının görünmeyen yüzü bu şekilde değil. Sitenin editörü WhatsApp'ın hatalarını ve eksik işlevselliğini gündeme getirdi, rakiplerinin arkasında kaldığını belirtti. WhatsApp'ın sinir edici eksileri olduğunu belirtti.

sitesi 'a gelecek olan yenilikleri duyuran ve haber kaynağı olarak kullanılan, en bilinen sitelerden biri. Birçok haber sitesi, gelişmelerini WA Beta Info'dan takip ediyor. Popüler mesajlaşma uygulamasıyla bu kadar içli dışlı olan WA Beta Info'nun editörü geçtiğimiz günlerde yayınladığı yazıyla, WhatsApp'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

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