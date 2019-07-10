WA Beta Info sitesi WhatsApp'a gelecek olan yenilikleri duyuran ve haber kaynağı olarak kullanılan, en bilinen sitelerden biri. Birçok haber sitesi, WhatsApp gelişmelerini WA Beta Info'dan takip ediyor. Popüler mesajlaşma uygulamasıyla bu kadar içli dışlı olan WA Beta Info'nun editörü geçtiğimiz günlerde yayınladığı yazıyla, WhatsApp'ı eleştiri yağmuruna tuttu.