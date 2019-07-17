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'ın tasarımı değişiyor! İşte yeni görüntüsü

TWİTTER'IN TASARIMI DEĞİŞİYOR!
17 Temmuz 2019, Çarşamba Güncelleme : 15:50:34

DHA

Geçtiğimiz günlerde teknik bir sorundan dolayı dünya genelinde erişim sorunu yaşıyan , yeniden tasarım değişikliğine gitmeye karar verdi.

Şirket bu kez masaüstünden 'a girenleri yeni yüzüyle karşılamaya başladı. Bu tasarımın mobil uygulama ile de uyumlu olması dikkatlerden kaçmazken, konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada 'ın daha hızlı çalışması ve kişilleştirme söz konusu olduğunda kullanıcılara daha çok seçenek sunmak için bu tasarım değişikliğine gidildiği belirtildi.

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