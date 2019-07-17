Şirket bu kez masaüstünden Twitter'a girenleri yeni yüzüyle karşılamaya başladı. Bu tasarımın mobil uygulama ile de uyumlu olması dikkatlerden kaçmazken, konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada Twitter'ın daha hızlı çalışması ve kişilleştirme söz konusu olduğunda kullanıcılara daha çok seçenek sunmak için bu tasarım değişikliğine gidildiği belirtildi.