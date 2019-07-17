Geçtiğimiz günlerde teknik bir sorundan dolayı dünya genelinde erişim sorunu yaşıyan Twitter, yeniden tasarım değişikliğine gitmeye karar verdi.
Şirket bu kez masaüstünden Twitter'a girenleri yeni yüzüyle karşılamaya başladı. Bu tasarımın mobil uygulama ile de uyumlu olması dikkatlerden kaçmazken, konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada Twitter'ın daha hızlı çalışması ve kişilleştirme söz konusu olduğunda kullanıcılara daha çok seçenek sunmak için bu tasarım değişikliğine gidildiği belirtildi.