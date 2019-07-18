Cep telefonlarında yeni dönem

Ekonomik düzenlemelerin de içinde yer aldığı "torba yasa" Meclis'ten geçti. Yasada, cep telefonu alım satımına ilişkin çok önemli düzenlemeler yer aldı. Bunlardan biri de GSM şirketlerince yetkilendirilmiş bayilerden taksitle alınan cep telefonları. Önce, bu düzenlemeye bir göz atalım. Buna göre, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne (MCKS) kayıtlıyken elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek cihazlar ve mobil haberleşme hizmeti sunan işletmeciler tarafından finansman borcu bulunduğu bildirilen cihazlar, borcun devam ettiği süre boyunca sadece eşleştirme yapılan abone numaralarıyla kullanılmak üzere kullanıma açılacak. İşletmeciler finansman borcu ödenen cihazları, eşleştirme yapılan numara kısıtının kaldırılmasını teminen MCKS'ye bildirecek.