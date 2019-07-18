Perşembe günü uygulamaya giren deneme sürecinde kullanıcılar paylaşımlarının altında bir isim görecek ve yanında gösterilen beğeni sayısı yerine "ve diğerleri" ifadesi yer alacak. Kullanıcılar, 'diğerleri' ifadesine bakar paylaşımlarını kimlerin beğendiğini görebilecek.

Sosyal medyanın özellikle gençler arasında özgüven kaybı ve 'yetersiz oldukları' hissine neden olduğu kaygısı sıklıkla dile getiriliyor. Instagram bu kaygılar doğrultusunda kullanıcılar üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor.