Geçtiğimiz mayıs ayında ortaya çıkan haberlerde Instagram'ın beğeni sayısını gizleme yoluna gideceği ortaya çıkmıştı. Instagram böylelikle kullanıcıların paylaştıkları fotoğrafa odaklanmalarını, beğeni sayısına takılmamalarını ve üzerlerindeki baskıyı azaltmak istiyordu. Instagram beğeni sayısının saklanması ilk olarak Kanada'da denenmeye başlanmıştı. Bu durum bazı kullanıcıların hoşuna gitmemiş ve tartışmalar yaşanmıştı. Son gelişmelere göre Instagram aralarında Avustralya ve Japonya'nın da bulunduğu bazı ülkelerdeki paylaşımlarda beğeni sayısını deneme amaçlı gizlemeye başladı. Instagram beğeni sayısının gizlenmesi tam olarak ne zaman aktif olacak? Instagram'da başka değişiklikler olacak mı? Beğeni sayısının gösterilmemesi Türkiye'de açıldı mı? İşte konuyla ilgili detaylar...
Perşembe günü uygulamaya giren deneme sürecinde kullanıcılar paylaşımlarının altında bir isim görecek ve yanında gösterilen beğeni sayısı yerine "ve diğerleri" ifadesi yer alacak. Kullanıcılar, 'diğerleri' ifadesine bakar paylaşımlarını kimlerin beğendiğini görebilecek.
Sosyal medyanın özellikle gençler arasında özgüven kaybı ve 'yetersiz oldukları' hissine neden olduğu kaygısı sıklıkla dile getiriliyor. Instagram bu kaygılar doğrultusunda kullanıcılar üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor.
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