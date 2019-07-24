Huawei P30 ile birlikte telefon kameralarına yeni bir bakış açısı getiren Huawei, Mate 30 Pro modeliyle 50x dijital zum yapılabilmesine imkan verdi. Şimdi ise gözler yeni Mate serisinde. Daha çok performans telefonu serisi olan Mate'lerin bu kez kameralarıyla da dikkat çekeceği konuşuluyor.

YENİ İDDİALAR ORTAYA ÇIKTI

Telefonun kamerasıyla ilgili çıkan ilk haberler, cihazın arkasında 4 adet kamera bulunacağı yönündeydi. Çıkan yeni iddialara göre Huawei, kamerasına "cine-lens" adını verdiği bir özelliği entegre etmeyi planlıyor. Bu özellik, kullanıcılara profesyonel video işi yapanların isteyebileceği kalitede video çekme şansı sunacak.

Huawei'nin aldığı bu yönde bir patentin ismi Cine Lens. Henüz tam olarak neyin karşılığı olduğu bilinmese de şirkete yakın kaynaklar, Cine Lens'in sinema veya video kaydına özel bir lens olabileceğini düşünüyor. Bu lens, 4K / 60fps, OIS, hızlı otomatik odaklanma gibi özelliklere sahip olabilir.