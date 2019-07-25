Teknoloji şirketlerinde rekor büyüme

Türkiye'de üretim yönetiminde dijitalleşme pazarını inşa eden ve bu alanda lider olan teknoloji şirketi Doruk, Türk mühendisler tarafından uluslararası standartlarda tasarlanmış akıllı üretim yönetimi sistemi ProManage ile dünya genelinde 300'den fazla fabrikanın dijital dönüşümünü gerçekleştiriyor. Amerika'da üretim endüstrisini kuvvetlendirmek için kurulan Dijital Üretim Tasarım ve İnovasyon Enstitüsü DMDII'ın Ar-Ge partneri olan Doruk'un Chicago'da şirketi bulunuyor. 2019 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100'lük bir büyüme gerçekleştiren Doruk, 2019 yılını yüzde 250 büyümeyle kapatmayı hedefliyor. Gelecek hedefini "dünya markası olmak" şeklinde belirleyen Doruk, 2020 sonuna kadar Almanya ve Japonya'da ofis açmayı planlıyor.Sanayide dijital dönüşümün öncelikli olduğu merkez ülkeleri hedef alarak global genişlemesini sürdüren Doruk, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojileri ile tam entegre olan dünyadaki tek üretim yönetim sistemi ProManage ile orta ve uzun vadede tüm Avrupa ülkelerine yayılmayı ve Asya pazarına giriş yapmayı amaçlıyor. Türkiye'nin sanayide dijitalleşme alanındaki ilk Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirmiş olan teknoloji şirketi Doruk, 20 ülkede tescilli Türkiye orijinli uluslararası akıllı üretim yönetimi sistemi ProManage ile sanayi işletmelerini akıllı ve dijital fabrikalara dönüştürüyor. Dijital dönüşüm alanında 21 yıldır geliştirdiği inovatif teknolojilerle dikkat çeken Doruk, Türkiye'deki sektör liderliğini global pazarlara taşıyarak bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye'de Teknopark İstanbul'da yer alan merkez ofis, Antalya Teknokent ve İzmir Depark Teknokent ofisleri ile yoğun Ar-Ge odaklı faaliyet gösterdiklerini belirten Doruk Uluslararası Genişlemeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden, Doruk'un aynı zamanda Amerika'nın Chicago kentinde de şirketi olduğunu bildirdi.