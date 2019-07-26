Android Q büyük bir merakla bekleniyor. Android Q, Android işletim sisteminin 17. sürümü olma özelliğini taşıyor. Ayrıca 10. büyük sürüm olarak da nitelendiriliyor. Android Q veya diğer adıyla Android 10, içerdiği birçok yenilikle Android telefonları baştan aşağı değiştirecek. Peki Android Q güncellemesini hangi telefonlar alacak? Samsung, Xiaomi, Huawei, Asus, Oppo, Sony, HTC, Nokia, LG gibi markaların hangi telefonlarına Android Q yüklenecek? Android 10 ne zaman çıkacak? Google'ın ilerleyen haftalarda yayınlayacağı Android Q güncellemesi öncesi hangi telefonların bu güncellemeyi alacağı belli oldu.
Google yeni Android sürümünü en başta kendi telefonları olan Pixel serisi ve üreticilerin belirli modellerinde aylar boyunca test eder. Kısaca beta testi dediğimiz olan aşama gerçekleşir. Pixel telefonlar ve herhangi bir özel arayüz kullanmayan safkan Android işletim sistemine sahip telefonlar, yeni Android güncellemesinin final sürümünü ilk alan cihazlardır. Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Asus ve diğer markalar ise özel arayüzler, farklı özellikleri Android'e entegre ettiği için güncellemeyi kendi telefonlarına daha geç veriyor. Bu yüzden Android Q çıktığında telefonunuza gelmesi biraz zaman alabilir.