Google yeni Android sürümünü en başta kendi telefonları olan Pixel serisi ve üreticilerin belirli modellerinde aylar boyunca test eder. Kısaca beta testi dediğimiz olan aşama gerçekleşir. Pixel telefonlar ve herhangi bir özel arayüz kullanmayan safkan Android işletim sistemine sahip telefonlar, yeni Android güncellemesinin final sürümünü ilk alan cihazlardır. Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Asus ve diğer markalar ise özel arayüzler, farklı özellikleri Android'e entegre ettiği için güncellemeyi kendi telefonlarına daha geç veriyor. Bu yüzden Android Q çıktığında telefonunuza gelmesi biraz zaman alabilir.