Hatayı azaltmak için bulut tabanlı robotlar iş başında

Uzun süreli tekrar edilen ve insanın gerçek katma değerini çıkarmasını sağlamayan işlerde robotlar her geçen yıl daha fazla kullanılıyor. Yazılım rootlarının hatasız, zaman ve mekân kısıtı olmadan çalışma yetenekleri dönüşümü kaçınılmaz kılıyor. İşte bu dönüşümde Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı Pilot'tan destek alan yeni dönem girişimler farklı çözümler geliştirilmesini de sağlıyor.Bu girişimler arasında yer alan Robomotion, tekrarlanan süreçlerin yarı yada tam zamanlı olarak otomasyonunun yapılmasını sağlayan bulut tabanlı yazılım robotları çözümü geliştiriyor. Yazılım robotları, bireysel ve kurumsal bilgisayar kullanıcılarının tekrar tekrar yaptığı, hataya açık işleri onların yerine yaparak kullanıcıların daha verimli çalışmalarını sağlıyor.