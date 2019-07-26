Teknolojide kadın liderler öne çıkıyor

British ?Council'ın 2009'da başlattığı ve 31 ülkede yürütülen Küresel Sosyal Girişim Programı kapsamında yayımlanan 'Türkiye'de Sosyal Girişimlerin Durumu' araştırma raporu, sosyal girişimlerin mevcut ölçeğine, kapsamına ve gelecek potansiyeline ışık tutuyor. British Council ve İstasyon TEDÜ'nün (TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi) liderliğinde, TED Üniversitesi, Ashoka Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Mikado Danışmanlık ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden oluşan bir konsorsiyum tarafından Ekim 2018'den bu yana yürütülen araştırmanın raporu temmuz ayının başında açıklandı. Türkiye'de yaklaşık 9 bin sosyal girişim olduğuna dikkat çekilen raporda, Türkiye'deki sosyal girişimlerin, başta eğitim olmak üzere farklı alanlarda çalıştıkları görülüyor.Raporda öne çıkan bulgulara dikkat çeken TED Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Salih, "Türkiye'de sosyal girişimlerin güncel durumunu incelediğimiz rapor, sosyal girişimlerin Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üç büyük şehirde yoğunlaştığını gösteriyor. Aynı zamanda, sosyal girişimlerin yüzde 47.28'inin 35 yaş altında kişiler tarafından kurulduğu, yüzde 55'inin kadın liderler tarafından yönetildiği ve yüzde 83.6'sının yüksek derecede eğitimli olduğu dikkat çekiyor" dedi.Rapor, sosyal girişimlerin mevcut ölçeği, kapsamı ve gelecek potansiyeline ilişkin bulgularıyla, toplumun genelinde sosyal girişimler ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçlıyor.