Son dönemde sihirli bir pazarlama sözcüğü haline gelen yapay zeka konusunda çalışan girişimlerin sunduğu çözümler Startups.Watch tarafından listelenmeye başladı. Her girişimin "Biz de kullanıyoruz" diye ortaya çıktığı bir dönemde böyle bir harita hazırlamak pek kolay değil. Ancak Startups.Watch tarafından hazırlanan haritada yer alan girişimler, metin tabanlı işlerde, dijital reklam projelerinde ve yazılım robotu çözümlerinin yanı sıra finans teknolojileri, enerji, telekom ve mobil sektör odaklı girişimler olarak haritada yer alıyor.Startups.watch kurucusu Serkan Ünsal "Son 2-3 yılda yapay zekâ girişimlerinin sayısında büyük bir artış yaşandı. Hem dikey hem tüm sektörlere çözüm sunanlar ciddi oranda arttı. Özellikle Robotic Process Automation, görsel tanıma ve işleme, metin işleme alanları en sıcak alanlar olarak dikkat çekiyor" diye konuştu.