Yapay zekâ destekli personel yönetim aracı

Kurumların çalışan sayıları arttıkça yönetmek için tek başına yöneticilerin zekâsı yeterli olmuyor. İşin içine teknoloji çözümü dahil olurken doğru yönetim ilkelerini adalet hissinin kaybolmamasını sağlamak temel hedef halini alıyor. Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı Pilot'un yeni dönem girişimleri arasında yer alan Piple, perakende, hizmet, konaklama, restoran ve sağlık sektörü personellerinin verimliliğinin artırılmasını ve personel yönetiminin yapay zekâ ile optimize edilmesini sağlayan bulut tabanlı personel yönetim aracı. Piple ile firmalar vardiya yönetimi, izin yönetimi, görev yönetimi, performans yönetimi, prim ve hedef takibi, işe giriş ve çıkış takibi yapabilir.