Uzun zamandır merakla beklenen eFootball PES 2020'nin demosu nihayet indirme açıldı. PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında sunulan demoda, Barcelona, Juventus, Manchester United, Bayern Munich, Arsenal, Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo, Corinthians, Vasco da Gama, Boca Juniors, River Plate, Universidad de Chile ve Colo-Colo takımları yer alıyor. Toplamda 14 tane takım var.

PES 2020 PC yani bilgisayar için demosunun da bugün içinde oyuncular için çıkması bekleniyor.

PES 2020 NE ZAMAN ÇIKACAK?

eFootball PES 2020, 10 Eylül 2019 tarihinde, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürülecek.

PES 2020'NİN FİYATI NEDİR?

eFootball PES 2020'nin PS4 sürümü 409 TL, Legend Edition sürümü ise 589 TL. Xbox'ta ise standart PES 2020 345 TL, Legend Edition da 497 TL fiyat etiketine sahip. PC'de standart sürüm 199 TL, Legend Edition sürümü de 299 TL.