Büyük bir revizyon hamlesine karar veren Hulu, Ağustos ayından itibaren Hulu + Live TV ile yeni bir kullanıcı arayüzünün aktif olacağını kendi blogundan duyurdu. Yeni arayüz, Android TV'yi barındıran çeşitli cihazlarda yer alacak. Peki, hangi markalar Hulu'nun desteklediği Android TV'yi tercih ederek hem Hulu ile hem de Android ile çalışacak?

HANGİ İSİMLER VAR?

Sony, NVIDIA SHIELD, Xiaomi Mi Box ve Hisense, bu yola çıkmaya karar verenler arasında yer alıyor. Bu güncellemeden önce birçok özellikten yoksun olan platform, Hulu ile birlikte küllerinden tekrar doğmak istiyor. Google'ın uygulama marketinde 5 puan üzerinden 2.5 puana sahip olan Android TV, göründüğü üzere, son şansını deniyor. (Shiftdelete)