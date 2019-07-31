Apple, iOS 13 ve iPad'ler için geliştirilen iPadOS 13 için çalışmalarını sürdürürken, dün akşam saatlerinde iOS 13 Beta 5 güncellemesi aktif hale geldi. Apple yazılım geliştiricileri için yayınlanan bu sürümde pek çok değişiklik cihazlara uygulanırken, Apple bu yenilikleri şöyle sıralıyor:

Güncelleme sonrası iPhone'un köşesinde yer alan operatörün simgesini gösteren bölüm biraz daha büyükçe yer kaplamaya başladı. "Kısayollar" uygulamasındaki "Otomasyonlar" sekmeleri geçici olarak kaldırıldı. Daha fazla duvar kağıdı çeşidi eklendi. Otuz dört farklı ses ayarlama seviyesi artık mevcut. CarPlay uygulaması kapsamında ekranda gözüken albüm kapağının devre dışı bırakılması seçeneği getirildi.

iPadOS sürümü için de farklı renk seçenekleri ile otomatik gizleme özelliğinin yanında, artık, imleç boyutunu ayarlama seçeneği mevcut.

UDID veya Apple'dan geliştirici hesabı alan kullanıcılar iOS 13 Beta 5 ve iPad OS 13'ü deneyimleyebiliyor. (Hürriyet)