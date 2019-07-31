Facebook ise bu listede ufak bir değişiklik yapmayı planlıyor. Facebook arkadaş istekleri kısmını kullanıcının sıralamasına olanak sağlayacak. Bu sayede kullanıcı, gelen arkadaşlık isteklerini eskiden yeniye doğru rahatça sıralayabilecek. Söz konusu iyileştirme özellikle çok fazla arkada isteği bulunan kişilerin işini kolaylaştıracak.

YENİ TALEPLERİ DE HIZLICA GÖREBİLECEKLER!

Ayrıca, arkadaş isteklerini onaylamak ya da reddetmek yerine bekletmeyi seçen kullanıcılar, yeni talepleri de hızlıca görebilecek.

Bu güncelleme, minik bir tasarım değişikliğinden öte bir şey olmasa da, kullanıcılar için kullanım kolaylığı sağlayacağından önemli bir yenilik olarak görülüyor.