Instagram kullanıcılarının uzun zamandır merakla beklediği ve çok tartışılan Instagram beğeni güncellemesi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Instagram, bazı pilot ülkelerde beğeni sayısı gizleme güncellemesi getirmiş ve bu ülkelerde yaşayan birçok kullanıcı başkalarına ait beğeni sayısı görememeye başlamıştı. Kısa süre içerisinde bu güncellemenin tüm dünyadaki Instagram kullanıcıları için gelmesi beklenirken bu gelişmenin nedeni ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Dünyanın en büyük fotoğraf paylaşım platformu Instagram, kullanıcılarının ruh sağlığına zarar gelmesini engellemek gerekçesi ile beğeni sayılarını gizleme kararı almış ve bunu birçok pilot ülkede uygulamaya koymuştu. Dünya çapında tepki çeken bu yeniliğin karanlık yüzü ortaya çıktı. İşte gündeme bomba gibi düşen Instagram beğeni güncellemesi ile ilgili o iddialar...
GÜNCELLEME KARARI BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI
1 milyarın üzerinde kullanıcısı olan sosyal medya devi Instagram, paylaşımlarda beğeni sayılarını gizleme dönemini geçen hafta başlatmıştı. Şimdilik 7 ülkede denenen bu yeniliğin, beğeni yarışından psikolojik olarak olumsuz etkilenen kullanıcıları korumak amaçlı olduğu açıklanmıştı.
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