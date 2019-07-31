Dünyanın en büyük fotoğraf paylaşım platformu Instagram, kullanıcılarının ruh sağlığına zarar gelmesini engellemek gerekçesi ile beğeni sayılarını gizleme kararı almış ve bunu birçok pilot ülkede uygulamaya koymuştu. Dünya çapında tepki çeken bu yeniliğin karanlık yüzü ortaya çıktı. İşte gündeme bomba gibi düşen Instagram beğeni güncellemesi ile ilgili o iddialar...

GÜNCELLEME KARARI BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

1 milyarın üzerinde kullanıcısı olan sosyal medya devi Instagram, paylaşımlarda beğeni sayılarını gizleme dönemini geçen hafta başlatmıştı. Şimdilik 7 ülkede denenen bu yeniliğin, beğeni yarışından psikolojik olarak olumsuz etkilenen kullanıcıları korumak amaçlı olduğu açıklanmıştı.