Apple kullanıcılarının, kullandıkları cihazlarla ilgili dile getirdikleri en önemli sorun, iTunes yazılımının zil sesi ayarlamaya engel olması. Apple kullanıcıları ne yazık ki telefonlarında bulunan müzikleri direkt olarak zil sesi yap komutu vererek zil sesi olarak ayarlayamıyor. Peki iPhone zil sesi değiştirme nasıl yapılır?

1. Bilgisayarınıza yüklediğiniz her türlü müziği iPhone için uyumlu hale getirmek artık çok kolay. Her zamanki gibi yine iTunes son sürümünü bilgisayarımıza indiriyoruz.

2. iPhone'umuzu iTunes ile bilgisayarımıza bağladıktan sonra müzikler kısmına tıklıyoruz, bilgisayarımızda bulunan müziklerden bir tanesini sürükleyerek şarkımızı programın içine atıyoruz.

Bilgisayarımdaki bir müziği iPhone zil sesim nasıl yaparım?

Bilgisayarınızda yüklü olan bir müziği telefonunuzda zil sesi yapmak için aşağıdaki adımları takip edin.

Öncelikle bilgisayarınızda iTunes uygulamasının son sürümünün yüklü olması gerekiyor. Bilgisayarınızda iTunes'un son sürümü yüklü değilse öncelikle uygulamayı yükleyin.

Telefonunuzda zil sesi olarak ayarlamak istediğiniz şarkının yalnızca 40 saniyesini zil sesi yapabilirsiniz. Bu sebeple önce, şarkının hangi bölümünü zil sesi yapmak istediğinizi seçmeniz gerekiyor.

Şarkının 40 saniyelik bölümünü ayarlamak için, şarkının üstüne sağ tıklayıp bilgi ver yazısına tıklayın.

Ardından yukarıda gördüğünüz gibi zaman aralığını belirleyip tamam yazısına tıklıyoruz.

Sonraki adımda tekrar şarkının üzerine sağ tıklayıp AAC sürümünü yarat diyoruz.

Ardından m4a uzantılı bir dosya oluşacak.