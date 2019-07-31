LG, Türkiye pazarıyla ilgili beklentilerinin çok yüksek olduğunu kaydetti. Şirket, pazardaki varlığını genişletmek için çalışmalar yaptığını kaydetti. İnternet veya fiziksel mağazalar üzerinden satışları çeşitlendirmek için çalışmalar da yapılıyor. Benzer durum teknik servis hizmetleri tarafında da yapılıyor.

Aslında LG, MWC 2019'da LG G8 ThinQ modelini de tanıtmıştı. Ancak Türkiye pazarının durumu ve müşteri talepleri göz önünde bulundurularak LG G8S ThinQ versiyonu Türkiye'ye getiriliyor. LG G8S ThinQ, bazı nitelikler bakımından LG G8 modelinden öndeyken; ekran çözünürlüğü veya ön kameranın diyafram açıklığı gibi çeşitli açılardan da geride kalıyor.

AMİRAL GEMİSİNİN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİĞİ HAND ID

LG G8S ThinQ'da Hand ID adı verilen, avuç içiyle ekran kilidi açma özelliği bulunuyor. Bu özellik Z Kamera adı verilen bir sistem sayesinde hayata geçiriliyor. Böylelikle kullanıcılar yüzleri yerine ellerini göstererek cihazlarının ekran kilidini açabilecekler. Z Kamera sistemi için de ToF (Uçuş Süresi) ve Verici Sensörü bulunuyor. LG, karanlık ortamlarda bile Hand ID'nin düzgün biçimde çalışabileceğini belirtiyor.

Hand ID bulunsa da, LG G8S ThinQ'da yüz tanıma ve arkaya yerleştirilmiş klasik parmak izi okuyucusu aracılığıyla ekran kilidi açma imkanları da sunuluyor. Bu açıdan G8S'in büyük rahatlık sunacağını söyleyebiliriz.

Z Kamera sisteminin G8S ThinQ'ya kattığı bir başka rahatlık da Air Motion adı verilen temassız komut özelliği oluyor. Böylelikle telefona temas etmeden gelen çağrıyı cevaplama, alarmı kapatma, ekran görüntüsü alma, çalan müzik veya videoyu kontrol etme gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor.

LG, G8S ThinQ'nun "sürükleyici multimedya deneyimi" sunduğunu belirtiyor. Bu telefonun arkasında üç adet kamera var. Aynın zamanda doğal bulanıklaştırma ile video çekiminde de arka planı bulanıklaştırma efektini uyguluyor. Ekran büyüklüğü 6.2 inç, OLED teknolojisi kullanılırken Full HD+ çözünürlük sunuluyor. LG G8S ThinQ'nun G8'den bir farkı da tam aralıklı stereo hoparlöre sahip olması. Bu da video izlerken veya müzik dinlerken daha yüksek bir ses deneyimini sağlayacaktır. Bu arada 3.5mm kulaklık jakının da bulunduğunu belirtelim.

LG, Meridian ve DTS ile iş birliğine giderek 3D DTS: X ses desteğini G8S ThinQ'ya getiriyor. Böylelikle uygun kulaklıklarla film izlerken 7+1 ses çıkışını almak mümkün hâle gelecek.

LG, amiral gemisi telefonlarında askeri standartlarda dayanıklılığa önem veriyor. G8S de bu dayanıklılığı sağlıyor. Ayrıca suya ve toza dayanıklılığı IP68 sertifikasıyla garanti altına alınıyor. Telefonun gövde kalınlığı 8 mm. Telefonun kenarına Google Asistan'a hızlı erişim sağlayan Asistan düğmesi de yerleştirilmiş. Telefonda Snapdragon 855 çalışacak.

LG G8S THINQ'NUN FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ NEDİR?

LG G8S ThinQ'nun fiyatı tam olarak belirlenmedi, ancak LG'nin belirttiğine göre 6500-7000 TL arası bir fiyattan sunulacak. Telefonun ağustos ayının üçüncü haftasında satışa sunulacağı kaydedildi.

LG, piyasaya çıkış dönemine özel olarak bir hediye de sunacak. LG G8S ThinQ satın alanlara LG W7 akıllı saat hediye edilecek. (Teknoblog)