Sony PlayStation 5 yeni teknolojileri arkasına alarak oyunculara muhteşem deneyim sunacak görünüyor. Her ne kadar tam olarak doğrulanmasa da, çeşitli kaynaklardan gelen iddialarda PS5'in oldukça kuvvetli olduğu belirtiliyor. Yeni nesil konsolda AMD'nin Zen 2 işlemcisi ve grafik birimi yer alacak. Bununla birlikte süper hızlı SSD de (Solid State Drive) içerecek. PS5'te oyunların yüklemesi (Yani Load'lar) önceki konsola göre 15 kat daha hızlı olacak. 3D ses desteğinin de olacağı raporlanan PS5, tüm PS VR kitleriyle de uyumlu olacak.