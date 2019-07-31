PlayStation 5'in fiyatı nedir? PlayStation 5 ne zaman çıkacak? PS5 ön siparişe açıldı
PlayStation 5 veya kısaca PS5 hakkında bir süreden beridir dedikodular dönüyor. Sony yeni nesil oyun konsolu hakkında şimdiye kadar fazla sır vermedi. Ancak PlayStation 5'le ilgili flaş bir gelişme gündeme damga vurdu. Bir perakende satış zincirinin web sitesinde PS5 ön siparişe açıldı ve fiyatı belli oldu. İşin ilginç yönü ise PS5 sayfasının halen aktif olması. Bu durum ise dedikoduları iyice ateşledi.
Sony PlayStation 5 yeni teknolojileri arkasına alarak oyunculara muhteşem deneyim sunacak görünüyor. Her ne kadar tam olarak doğrulanmasa da, çeşitli kaynaklardan gelen iddialarda PS5'in oldukça kuvvetli olduğu belirtiliyor. Yeni nesil konsolda AMD'nin Zen 2 işlemcisi ve grafik birimi yer alacak. Bununla birlikte süper hızlı SSD de (Solid State Drive) içerecek. PS5'te oyunların yüklemesi (Yani Load'lar) önceki konsola göre 15 kat daha hızlı olacak. 3D ses desteğinin de olacağı raporlanan PS5, tüm PS VR kitleriyle de uyumlu olacak.
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