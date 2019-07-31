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5'in fiyatı nedir? ne zaman çıkacak? açıldı

PLAYSTATİON 5'İN FİYATI NEDİR?
31 Temmuz 2019, Çarşamba Güncelleme : 14:03:48

5 veya kısaca hakkında bir süreden beridir dedikodular dönüyor. Sony yeni nesil oyun konsolu hakkında şimdiye kadar fazla sır vermedi. Ancak 'le ilgili flaş bir gelişme gündeme damga vurdu. Bir perakende satış zincirinin web sitesinde PS5 açıldı ve fiyatı belli oldu. İşin ilginç yönü ise PS5 sayfasının halen aktif olması. Bu durum ise dedikoduları iyice ateşledi.

Sony 5 yeni teknolojileri arkasına alarak oyunculara muhteşem deneyim sunacak görünüyor. Her ne kadar tam olarak doğrulanmasa da, çeşitli kaynaklardan gelen iddialarda 'in oldukça kuvvetli olduğu belirtiliyor. Yeni nesil konsolda AMD'nin Zen 2 işlemcisi ve grafik birimi yer alacak. Bununla birlikte süper hızlı SSD de (Solid State Drive) içerecek. PS5'te oyunların yüklemesi (Yani Load'lar) önceki konsola göre 15 kat daha hızlı olacak. 3D ses desteğinin de olacağı raporlanan PS5, tüm PS VR kitleriyle de uyumlu olacak.

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