Samsung'un yeni akıllı saatlerinden Galaxy Watch Active 2'ye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Amerikan Federal İletişim Kurulu tarafından yayınlanan görüntülere bakıldığında yeni saatin nasıl göründüğü net bir şekilde belli oluyor. Dokunmatik bir çerçeveye sahip olacağı söylenen cihazda çerçevenin kaldırılacak olması saati daha şık bir hale getiriyor ve diğer saatlerden onu ayırıyor.

Suya ve toza dayanıklılık konusunda da bazı avantajlara sahip olması beklenen Galaxy Watch Active 2'nin 7 Ağustos tarihinde New York'ta gerçekleştirilecek Unpacked isimli etkinlikte Galaxy Note 10 ile birlikte ilk kez dünyaya duyurulması bekleniyor.

Galaxy Watch serisine de yeni bir model eklemeyi planlayan şirketin Galaxy Watch Active 2'yi ne zaman son kullanıcıyla buluşturacağı ise belirsizliğini koruyor.