Google Fit uygulaması özellikle giyebilir bir cihaz sahibiyseniz oldukça kullanışlı. Verilerinizi aktararak Google Fit üzerinde daha detaylı olarak inceleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla birçok kullanıcının ilk tercihi konumunda. Firma da bunun farkında ve popüler uygulamasına yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Karanlık mod haricindeki diğer bir yenilik uyku takibi oluyor.

UYKU VERİLERİNİ DE İNCELEYECEKSİNİZ

Artık uyku verilerinizi de Google Fit üzerinde inceleyebileceksiniz. Böylece sağlığınız için gerekli uykuyu alıp almadığınızı takip edebilirsiniz. Uyuduğunuz-uyandığınız saatler üzerinde elle değişiklik yapma imkanınız var. Ancak şimdilik derin uyku gibi detaylı bilgiler gösterilmiyor.

Karanlık modun sistem çapında tüm uygulamalara uyum sağlaması oldukça önemli. Bildiğiniz üzere Google'ın Android Q'da yapmak istediği temel şeylerden biri de bu. Ayarlardan karanlık modu aktif ettiğiniz zaman arayüze ek olarak, tüm uygulamaların karanlık moda geçiş yapması sağlanacak. Dolayısıyla tüm Google uygulamaları sırayla karanlık moda kavuşuyor. (Donanımhaber)