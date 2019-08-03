Android Q tanıtıldığında her Android telefonda ekran kaydına yer verileceği belirtilmişti. Ancak Android Q'nun ilk beta sürümlerinin ardından bu özellik kaldırıldı ve bir daha Android Q'da görülmedi. Android yetkililerinin yaptığı açıklamada ekran kayıt özelliğinin Android Q'da yer almayacağı belirtiliyor. Bu özelliğin Android'in 1 yıl sonra tanıtılacak olan Android R sürümünde yer alacağı yüksek ihtimaller arasında yer alıyor.

BELİRLİ SAATLERDE AKTİF OLACAK ŞEKİLDE DE AYARLANACAK!

Android Q'nun en dikkat çeken özelliklerinden biri de "karanlık mod" olmuştu. Geçmiş Android sürümlerine göre daha yoğunlaşan karanlık mod özelliği, Android Q'nun sıradaki beta sürümlerinde daha aktif bir rol oynayacak. Telefonun arayüzü önceki sürümlere göre çok daha fazla karartılacak. Ayrıca kullanıcılar, karanlık modu belirli saatlerde aktif olacak şekilde de ayarlayabilecek.

Ayrıca gizlilik tarafında da birçok özelliğin geldiğini görüyoruz. Android Q'nun ilk beta sürümlerinde kullanıcı gizliliği ile birçok özellik görülüyordu. Sıradaki sürümlerde bu özelliklerin bir hayli daha artması ve daha kapsamlı hale gelmesi planlanıyor. (Shiftdelete)