Huawei Central tarafından yayınlanan EMUI 10 görüntüleri, bize birkaç büyük değişikliği işaret ediyor. Görüntüler, yeni kullanıcı arayüzünün her yerinde görsel değişiklikler içerdiğini gösteriyor. Görüntülere göre arayüzdeki tasarım öğelerinin sınıflandırılmasında ve galeri içeriğinin sıralama biçiminde değişiklikler yapıldı. Yeni kullanıcı arayüzünün daha yumuşak animasyonlarla geleceği, video ve oyun oynarken daha iyi performans sunacağı tahmin ediliyor.

ÖZELLİKLERİN ÇOĞU NET DEĞİL!

Fark edeceğiniz gibi bu görüntüler, kullanıcı arayüzünün gerçek ekran görüntüleri değil. Yani, özelliklerin çoğu halen net değil ancak EMUI 10'da bazı büyük değişiklikler bekleyebiliriz. Huawei, EMUI'ye jest takibi, tüm sistemde geçerli karanlık mod ve daha iyi depolama performansı için EROFS dosya sistemi getirerek son birkaç yıl içinde arayüzü geliştirmeyi başardı.

CPU ve GPU turboları, EMUI ile çalışan cihazlar için ana özellikler haline geldi. Bu nedenle genel olarak yeni EMUI 10 işletim sisteminde performans, oyun ve akışkanlık odaklı yapay zeka ile ilgili yeni özellikler bekleyebiliriz.

Huawei'nin EMUI 10'u Android Q üzerine kurulu olacak. Bir Reddit paylaşımına göre Android Q tabanlı EMUI 10 güncellemesi için uygun 16'dan fazla telefon mevcut. Liste, sızdırıldığı iddia edilen bir görüntüye dayandırılıyor ve Huawei'nin P30, P20 serisi modellerini, Mate 20 serisi modellerini (Lite dahil), Mate 10 modellerini ve ayrıca Huawei P Smart 2019 serisini içeriyor. (Webtekno)