Facebook Reality Labs tarafından finanse edilen yeni teknoloji, kullanıcının kafatasına yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla kişinin düşüncelerinin okunup metne dökülmesi yöntemiyle çalışıyor. Yapılan çalışmaların sonuçlarını dünyayla paylaşan Facebook, yapay zeka teknolojisiyle insan beyninden geçen kelime veya cümlelerin başarıyla okunabildiğini ve metne dönüştürebildiğini kaydetti. Bu teknoloji sayesinde yakın gelecekte konuşma güçlüğü çeken ve felçli hastaların düşüncelerinin yazıya dönüştürebilmesi amaçlanıyor.