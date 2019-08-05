Google Asistan'a "Mesajlarımı oku" komutu verdiğinizde yalnızca standart mesaj uygulamasından veya Hangouts'tan gelen mesajları okuyabiliyordu. Artık daha önce de belirttiğimiz üzere, başta WhatsApp olmak üzere tüm üçüncü taraf uygulamaları destekleyecek. Bunun için Google Asistan'ın bildirimlerinize erişmesine izin vermeniz yeterli. Sizin için sesli olarak mesajları okuyabilecek. Ayrıca bununla kalmayıp mesajlara yanıt da verebileceksiniz.

HENÜZ RESMİ OLARAK DUYURULMADI

Özellik hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak bazı kullanıcılar yeni özellikten yararlandıklarını aktarıyorlar. Siz de denemek için Google Asistan'a "Mesajlarıma oku" şeklinde komut verebilirsiniz. Bildirimleri okumak için izin isterse yeni özellikten faydalanabileceğiniz manasına geliyor. WhatsApp, Slack, Telegram, Facebook Messenger, Signal, WeChat vb. fark etmeksizin Google Asistan ile ellerinizi kullanmadan mesajlaşabilirsiniz. (Donanımhaber)