Gelecekte her bireyin ‘küp uydusu’ olacak

Milli uzay sanayisinin geliştirilmesi kapsamında ASELSAN ile küp uyduların yönetim kitini (tepki tekeri) ekibiyle üreten Bilişim Sistemleri Mühendisliği Öğr. Üyesi Doç. Dr. Korhan Levent Ertürk, yakın gelecekte firmaların hatta bireylerin tıpkı drone'lar gibi kendilerine özel küp uydularının olabileceğini ifade etti.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde her şeyin daha küçük boyutlarda yer aldığına dikkat çeken Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Öğr. Üyesi Doç. Dr. Korhan Levent Ertürk, yakın uzay için çok amaçlı büyük uyduların devletler için büyük yatırım gerektiren ve zaman alan sistemler olduğunu vurguladı. Günümüzde küp uyduların uluslararası arenada bir veya iki amaç için rahatlıkla kullanılabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Ertürk, Türkiye için de son on yıldaki gelişmeler ile yüzde 100 yerli küp uyduyu üretmeye daha yakın olunduğunu ifade etti.