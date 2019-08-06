Telefonun 5.5 inç boyutunda ve HD+ çözünürlükteki ekranı, 18:9 formatı ve çentiksiz yapısı ile dikkat çekiyor. Çentik yerine, güncel akıllı telefon modellerine göre biraz daha kalın çerçevelerin yer aldığı telefon, giriş seviyesi Snapdragon 425 işlemcisinden güç alıyor. Bunun yanı sıra telefona RAM ve depolama alanı tarafında 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza eşlik ediyor. Hafıza MicroSD kart desteği ile birlikte de artırılabiliyor.

Önde ve arkada birer tane kamerası bulunan telefonun arkadaki kamerası 13 Megapiksel çözünürlüğünde iken öndeki kamerası 5 Megapiksel şeklinde. Ayrıca telefonun batarya tarafında da 3.000 mAh kapasiteli bir pil yer alıyor.

TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKACAK MI?

Avrupa bölgesinde 9 Eylül'de satışa sunulması beklenen telefonunun ülkemizde satılıp satılmayacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Telefonun 160 dolarlık bir fiyat etiketi ile raflarda yer alması bekleniyor. (Shiftdelete)