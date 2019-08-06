Ninja Mixer'a geçti kısa sürede rekor kırdı!

Görünüşe göre Ninja, tam olarak Mixer'ın canlı yayın platformunun Twitch'e gerçek bir rakip haline gelmesine yardımcı olması için ihtiyaç duyduğu şeydi çünkü 500.000'i aşkın insan, şimdiden Ninja'nın yeni kanalına abone oldu.

Popüler Fortnite yayınları ile tanınan Ninja, Microsoft ile yalnızca kendi platformunda yayın yapmak üzere imza attığı bir anlaşmanın ardından geçtiğimiz günlerde yayın yaptığı platformu değiştirmişti. İlk canlı yayınından bu yana Mixer, App Store'da ücretsiz uygulamalar arasında zirveye ulaştı.

BU HIZLA DEVAM EDERSE 5 AYDA TWITCH'TEKİ ABONE SAYISINI GEÇECEK

Ninja'nın Twitch'te 10 milyondan fazla takipçisi varken Screen Rant'a göre platformdaki abone sayısı 15.000'in altındaydı. Yaklaşık 1 haftada 500.000 abone kazanan Ninja, eğer bu hızla abone kazanmaya devam ederse hemen hemen 5 ayda Twitch'teki abone sayısını geçecek.

Mixer, şu anda kullanıcıların ücretsiz olarak Ninja'ya abone olmalarına olanak sağlayan bir promosyon sağladı ancak 500.000 aboneyi bu kadar kısa sürede toplamak bile küçük bir başarı değil. Ninja, şu an Mixer üzerinde tam olarak 3.842.296 görüntülenme ve 663.978 aboneye sahip. (Webtekno)