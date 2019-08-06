Türk bilim insanları rotayı Kuzey Kutbu'na çevirdi

Antarktika'da yaptıkları çalışmalarla adından söz ettiren Türk bilim insanları, ilk Türk Arktik Bilimsel Seferi'ni gerçekleştirerek Güney Kutbu'nun ardından bilimsel araştırmalarını Kuzey Kutbu'na da taşıdı.

Antarktika seferlerinin ardından Türk bilim insanları, araştırmaları için rotalarını bu kez de Arktik Okyanusu'na çevirdi. Bu kapsamda, ilk Türk Arktik Bilimsel Seferi, İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi öncülüğünde bir ekiple temmuzda gerçekleşti.

İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi'ne, Cumhurbaşkanlığı himayesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinden gerçekleşen Antarktika Bilim Seferlerinin koordinasyonunu üstlenen Doç. Dr. Burcu Özsoy liderlik etti.

Özsoy, söz konusu sefer ve Arktik bölgesinde yaptıkları çalışmalara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.